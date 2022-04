Sylvain LERISSEL

Profil résolument tourné 100% à l'international !!!



Responsable SAV Grands Comptes Internationaux depuis 2006.

MOA/Chef de Projet IT depuis 2010.



12 ans d'expérience en management de projets internationaux : Gestion de projets IT - AMOA.



Forte sensibilité sur les cultures d'Asie Orientale (Japon, Chine, Thailande, Vietnam, Cambodge)



Forte mobilité à l'international :

2 ans et demi passés à l'étranger pour les études (stages en entreprise + ERASMUS) dans 5 pays différents : Japon, USA, Italia, España, UK.





Compétences et résultats :



- Déploiement de 1800 terminaux de dématérialisation dans 900 points de vente SFR.



- Déploiement réseau SDSL/ADSL/WAN dans 250 points de vente Rexel. Appel d'offre mondial remporté.



- Interface service client unique (SPOC) pour grands comptes internationaux telecom & printing.



- Coordination de projets services/SAV internationaux telecom & printing.



- Management / pilotage transverse métiers (commercial, chef de projet, chef de produit, support niveau 2, formateur technique)



- Gestion de SAV export.

Offre de réparation de cartes mères avec mise en place de structure SAV en Chine pour compte-clé.



- Gestion du portefeuille client Export et France

CA réalisé en 2008 : 500.000 Euro soit +10% par rapport à 2007.

Impayés clients quasi inexistants : objectif largement dépassé.



- Formation des installateurs sur déploiement de la dématérialisation



- Conduite du changement : mise en place d'e-learning, FAQ, books utilisateurs, vidéo, alerte outils.



- Organisation de formations techniques export.

Formation sur site client : USA, Singapour, Autriche.

Formation en France : Grands Comptes venant d'Afrique du Sud, Namibie, Emirats Arabes Unis, Chypre, Tunisie.



- Lancement de produits.

Gamme d'imprimantes multifonctions marchés professionnels (B2B), SOHO (Small Office Home Office) et grand public (B2C).



- Redéfinition de gammes de produits.



- Gestion des commandes export.



Langues :

Anglais courant (stage 6 mois aux USA + pratique quotidienne au travail)

Espagnol courant (ERASMUS + stage en Espagne : 1 an sur place + pratique régulière au travail)

Italien courant (ERASMUS : 6 mois sur place + pratique régulière au travail)

Chinois débutant (formation de 60 heures en cours depuis Octobre 2012)

Japonais débutant (stage de 3 mois au Japon + 30 heures de formation en 2008)

Catalan débutant (6 mois de stage à Barcelone)



Mes compétences :

Export

Chine

Marketing

Japon

Dématérialisation

International

Checkpoint

Key Account Manager

Réseau

Customer service