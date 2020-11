Isabelle LE MEUR

Après un parcours littéraire et des études en information et communication, j’ai débuté en tant qu’assistante de communication, il y a un peu plus de 10 ans.



Consciente des évolutions dans le domaine de la communication, je me suis très tôt intéressée au web, au web 1.0 puis au web 2.0 !



J’ai obtenu en 2011 un Master 2 en Gestion éditoriale et communication internet me permettant de me perfectionner dans la stratégie de contenu web, de m’y connaître un peu plus en réseaux sociaux, de flirter avec le SEO…



Mes formations et expériences, en entreprises, en agence ou dans le secteur public m’ont donné l’opportunité de développer ma capacité d’adaptabilité et ma polyvalence : rédaction, création de contenus, veille, gestion de projets et de sites web, organisation d’événements…



Je suis prête à me lancer avec vous vers de nouveaux défis…

Parlons-en dès maintenant !



Mes compétences :

HTML

CSS

Dreamweaver

Photoshop

Typo3

Typographie

Communication web

Illustrator

K-sup

Adobe InDesign