Franck BEULÉ

J’ai découvert les méthodes Agiles en 2007 et les ai pratiquées en tant que développeur, expert technique, chef de projet puis coach Agile afin de partager mes expériences acquises.



Curieux de nature, j’effectue une veille technologique permanente et publie mes découvertes sur mon blog beule.fr. Je donne également des conférences et anime des ateliers de jeux.



Je suis également co-organisateur de la conférence annuelle Agile en Seine agileenseine.com



Mes centres d’intérêts m’amènent au-delà des équipes, à me tourner vers l’agilité à l’échelle, les transformations d’organisations et le développement des communautés.



Certifications

Certifié coach Agile niveau 1 et 2 (ICP-ATF & ICP-ACC) - ICAgile

Certifié SAFe Agilist (SA) - Scaled Agile Framework

Formé au Lean Engineering - Thales



Compétences

Sensibilisation, formation, coaching Agile d’équipes, de projets et d’organisations, Agilité à l’échelle, création et animation de communautés, conférences.



Pratiques Agiles

Scrum, Kanban, eXtreme Programming, Lean Startup, Design Thinking, Lean Engineering, SAFe, DevOps, Scrum de Scrum, Obeya, Story mapping…



Mes compétences :

Ergonomie

Web 2.0

IOS et Android

Chef de projet

Coach Agile

PHP

HTML5

RIA

JavaScript

Java