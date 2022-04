Franck BEZIE

Après ma certification DPE, une formation à la thermographie infrarouge puis d'audit énergétique pour le bâtiment, mon orientation professionnelle est maintenant tournée vers la préconisation de solutions moins énergivores et plus économes pour l'habitat, l'hôtellerie.



L'impact environnemental de l'industrie touristique représente un enjeu social et économique très important.

L'écotourisme, stratégie porteuse d'avenir, allie développement économique et respect des ressources naturelles.

Consultant pour le bureau d'études écologiques BUREAU-HORIZONS, je suis missionné pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur de l'hébergement touristique en proposant des solutions d'économie d'énergie adaptées aux besoins de chaque établissement.

Cette démarche, associée à d'autres critères environnementaux (gestions de l'eau, des déchets, de la communication, d'une politique environnementale) que nous maitrisons également, peut aboutir à l'obtention d'un écolabel: ECOLABEL EUROPEEN, CLE VERTE, GREEN GLOBE.

Afficher un écolabel, c'est prôner un engagement sérieux vers un avenir meilleur pour tous, en réduisant ses dépenses!



Mes compétences :

Isolation thermique

Économie d'énergie

Audit énergétique

Audit biodéchets