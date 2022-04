Franck BICHON

PHOTOGRAPHE DEPUIS TRENTE ANS, JE COLLABORE AVEC LES AGENCES DE PUBLICITÉ, LA PRESSE MAGAZINE, L'EDITION ET DE GRANDS ANNONCEURS.

MES SPECIALITÉS SONT LE CULINAIRE, LA NATURE-MORTE, LE DÉCOR, LES PERSONNAGES EN SITUATION, L'ARCHITECTURE ET LE REPORTAGE PLUTOT DANS L'UNIVERS NAUTIQUE.

JE POSSEDE MON PROPRE STUDIO ET SUIS HABITUÉ À ANIMER DES ÉQUIPES DE FREE-LANCE.

J'AI COLLABORÉ RÉCEMMENT AVEC MG PRODUCTION,PUBLICIS ETOILE, MC CANN, J.WALTER THOMSON, TEQUILA, CLM, ANGIE, MUNIER BBN, BURSON MARSTELLER, PREFERENDUM, PORTER NOVELLI, ZAP, RENAULT, UNILEVER, LE CREDIT LYONNAIS, PROCTER & GAMBLE, PERRIER, KRAFT JACOBS SUCHARD, CHAMPION , SYSTEM U, ATAC, SAFT, PRISMA PRESSE, EMAP, BAYARD PRESSE, VOILES ET VOILIERS, SCIENCES ET AVENIR, GRAND REPORTAGE....

JE MAITRISE PHOTOSHOP, LIGHTROOM, XPRESS, AJARIS-PRO, BINUSCAN, WORD SUR MACHINTOSH.

J'AI PARTICIPE À LA CREATION PHOTOTHEQUE A'BORD ET EPICUREANS-PHOTOGRAPHERS, DIRECTION ARTISTIQUE PHOTO, MISE EN PLACE DE L'INDEXATION ET DU THESAURUS POUR CONSULTATION ET DIFFUSION VIA LE NET.

JE COLLABORE À D'AUTRES AGENCES EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER POUR LA DIFFUSION DE MES PHOTOS



