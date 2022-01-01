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Franck BICHON

PARIS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

PHOTOGRAPHE DEPUIS TRENTE ANS, JE COLLABORE AVEC LES AGENCES DE PUBLICITÉ, LA PRESSE MAGAZINE, L'EDITION ET DE GRANDS ANNONCEURS.
MES SPECIALITÉS SONT LE CULINAIRE, LA NATURE-MORTE, LE DÉCOR, LES PERSONNAGES EN SITUATION, L'ARCHITECTURE ET LE REPORTAGE PLUTOT DANS L'UNIVERS NAUTIQUE.
JE POSSEDE MON PROPRE STUDIO ET SUIS HABITUÉ À ANIMER DES ÉQUIPES DE FREE-LANCE.
J'AI COLLABORÉ RÉCEMMENT AVEC MG PRODUCTION,PUBLICIS ETOILE, MC CANN, J.WALTER THOMSON, TEQUILA, CLM, ANGIE, MUNIER BBN, BURSON MARSTELLER, PREFERENDUM, PORTER NOVELLI, ZAP, RENAULT, UNILEVER, LE CREDIT LYONNAIS, PROCTER & GAMBLE, PERRIER, KRAFT JACOBS SUCHARD, CHAMPION , SYSTEM U, ATAC, SAFT, PRISMA PRESSE, EMAP, BAYARD PRESSE, VOILES ET VOILIERS, SCIENCES ET AVENIR, GRAND REPORTAGE....
JE MAITRISE PHOTOSHOP, LIGHTROOM, XPRESS, AJARIS-PRO, BINUSCAN, WORD SUR MACHINTOSH.
J'AI PARTICIPE À LA CREATION PHOTOTHEQUE A'BORD ET EPICUREANS-PHOTOGRAPHERS, DIRECTION ARTISTIQUE PHOTO, MISE EN PLACE DE L'INDEXATION ET DU THESAURUS POUR CONSULTATION ET DIFFUSION VIA LE NET.
JE COLLABORE À D'AUTRES AGENCES EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER POUR LA DIFFUSION DE MES PHOTOS

Mes compétences :
Communication
Art

Entreprises

  • Franck Bichon - Photographe

    maintenant

  • FRANCK BICHON - PHOTOGRAPHE

    1980 - 2005 Photographe.
    Production photo pour les agences de communication, les grands annonceurs, la presse.
    Equipement argentique et numérique.
    Photothèque numérique

    Studio 200 m2 -
    19 rue de Frigos - Paris -75013

    Site : http://monsite.wanadoo.fr/f.bichon

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