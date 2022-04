Titulaire de l’European Bachelor of Photography préparé à l’école Icart Photo, je travaille aujourd'hui comme photographe et iconographe indépendante en région parisienne. En plus d'un enseignement technique pointu, ma formation comprenait notamment des cours d’histoire de l’art, de la photographie et du cinéma qui m’ont donné une culture étendue de l’image.



Mes compétences :

Editing