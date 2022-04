Karine LHÉMON

Photographe auteure depuis 1996, j'interroge le réel et les liens qui s'établissent entre l'humanité et son environnement à travers plusieurs axes :

- les lieux de vie (site urbain, industriel, zone portuaire)

- le corps et l'intime

- diverses formes d'exclusion ( chômage, handicap, maladie )

- toute forme de création et spectacles vivants (musique, danse, théâtre et cinéma)

Expositions régulières de mon travail et collaboration avec des associations, entreprises et institutions.

Matériel utilisé : reflex numérique Nikon D800, Leica M6, Hasselblad (6x6)

Maitrise de Photoshop, Aperture, Word, sur Macintosh.

Anglais courant.

Vie à Paris

Mobilité géographique : travail partout



Mon blog : http://karinelhemon.blogspot.com



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Expositions

Communication

Art

Reportage

Art contemporain

Reportage photographique

Performance

Humanitaire

Photographie

Cinéma