Franck BILI

• Management de projet (certifié PMP®) dans les industries automobile, de la Défense, des Télécoms, de la TV numérique et pharmaceutique

• Assurance qualité projets & fournisseurs sur des projets moteurs

• Développement de systèmes embarqués et de systèmes d’information (SI)

• Trilingue : Français (langue maternelle), Anglais (TOEIC 2013 975/990), et Portugais (épouse brésilienne)



Mes compétences :

CMMi

Assurance qualité

Gestion de projet

Assurance Qualité Fournisseurs

Logiciel Embarqué

Systèmes d'information

PMP