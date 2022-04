Franck BIOTEAU

Actuellement directeur de l'assainissement de Valence Romans Sud Rhône Alpes, j'anime une équipe pluridisciplinaire de 60 personnes réparties entre l'exploitation, les études et le suivi des travaux, la gestion du budget et la comptabilité.



Bonne connaissance technique dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, et des déchets, des collectivités et de leur fonctionnement.



Mes compétences :

Assainissement

Collectivités locales

Conduite de projet

Déchets

Eau Potable

Environnement

Marchés publics

Management opérationnel

Management de la qualité