Franck BIRAUD

Je suis auto entrepreneur et vous propose mes services dans le cadre de la bureautique et de l'informatique, sur la région de Bohars près de Brest.



Vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur à domicile, je peux peut-être vous venir en aide, dans les domaines suivants :



1- Installation de petits matériels informatiques : installation à domicile de matériels informatiques comme des imprimantes, scanners, mise en place et configuration des appareils sur le ou les PC.

Configuration et mise en place de box Internet pour la maison.



2 - Configuration de réseaux domestiques simples : configuration de vos appareils via le réseau DLNA, Wifi (par exemple TV Internet, ampli home cinéma, consoles de jeux vidéos...



3 - Installation et configuration de logiciels : installation et configuration de logiciels répondant à vos besoins





Je vous propose également mon aide dans le cadre de petits travaux liés à la bureautiques.

vous avez des documents à réaliser ou vous souhaitez mettre de l'ordre en archivant électroniquement des documents.

Je peux vous proposer mon aide :



1 - Archivage numérique de vos documents : archivage par numérisation de vos documents personnels, comme les photographies, vos factures, courriers personnels..., le tout sur clé USB, disque dur.



2 - Bureautique : réalisation de petits travaux de traitement de texte ou de bureautique (création de faire-parts personnalisés, saisie de rapports, documents informatiques...)



Mes compétences :

Informatique

Bureautique

Réparation PC bureau et portable