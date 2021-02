Responsable régional depuis plus de 20 ans chez Donaldson .

Expert dans le domaine de la filtration de l'air comprimé, gaz et filtration liquide process.



Division Life Science chez Donaldson :

Filtration Process Air&Gaz comprimé / Liquides / Vapeur / Venting / Séchage.



Je fais le suivi des clients pour répondre à leurs attentes, tant en ventes qu'au suivi de leurs équipements.



Secteur d'activité : Région Paris Nord, Normandie et Eure et Loir