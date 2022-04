Franck BLANDANEL

45 ans, ancien portif de haut niveau pendant 15 ANS,je travaille aujourd'hui pour une société qui commercialise des appareils de Fitness et de musculation à travers le Monde entier ( Star trac), je m'occupe de promouvoir et de commercialiser a travers la France tous nos produit dans les equipes professionnelles de rugby , de football, club de fitness, hôtel, bateaux de luxe et particulier ...

Président des anciens internationnaux de football américain, je suis passé par la case entraineur , et me suis retrouvé propulsé a des fonctions a responsabilités telles que celles de President du club de Football americain de cannes .

Je pratique encore quelques activité physiques , mais un gros accident il y a deux ans et demi à bien failli me laisser tétraplégique. Remis de ce gros choc, je suis de nouveau debout , pret à tout . Grosse experience de vie quand on s'en sort au mieux .

Je suis ici pour envisager d'autres perspectives et d'autres projets. ( Autodidacte , amoureux de la vie ,avide de connaissances ,et grosse expérience de la vie.)



Mes compétences :

Immobilier