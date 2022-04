Franck BLANQUET

 Ingénieur process

 Chargé qualité clientèle

 Responsable amélioration continue

 Responsable de production

C’est au travers de ces expériences au sein d’entreprises d'activités et de tailles différentes que j’ai acquis une connaissance étendue de l'entreprise et des relations humaines qui en découle.



Après ces 10 années sur le terrain, je suis certifié en formation et accompagnement des personnes et crée Savoir&être, un cabinet de formation et d'accompagnement spécialisé dans les relations humaines en entreprise et la conduite du changement.

J’interviens en communication, posture professionnelle et conduite du changement opérationnel.

Je réalise des audits terrain, sur les dimensions organisationnelles, matérielles et humaines.

Je propose une offre sur mesure pouvant associer conseil, formation et accompagnement en situation de travail.



PROJETS

Accompagner les hommes et les femmes qui composent l'entreprise à comprendre les enjeux et contraintes du CHANGEMENT pour que leur quotidien prenne du sens.

Accompagner les demandeurs d’emploi dans la construction d’un projet professionnel, le développement de l’estime soi et l’EMPLOYABILITÉ pour un retour à l’emploi pérenne.



MOYENS

L’humain et la communication. Ma connaissance du terrain et mes compétences pédagogiques me permettent de favoriser une relation d’échange et de confiance, la prise de conscience et la remise en question menant au changement.



CLIENTS

Les entreprises privées (INTERMARCHÉ, CFS, ADIAF, Générale des services…).

Les structures d’insertion. (POLE EMPLOI, ADAPT, Mairie de Villeurbanne, GRETA…)

Les organismes de formation professionnelle (AFPI Rhodanien, GRETA, AFPMA, IFPA…)





Mes compétences :

Ingénierie de formation

Animation de formations

Gestion de projet

Technique