Franck BLOT

Avec un premier site lancé en 2000, j'ai maintenant 16 ans d'expérience de développement de sites web.

Mes réalisations vont du site mobile aux applications pour des entreprises en passant par des sites vitrines et des sites communautaires.



Mon équipe et moi-même accompagnons des professionnels (Peugeot, Sharenplay.com, etc.) et des associations (Matthieuricard.org, karuna-shechen.org, happyattention.org, etc.).



Tous nos sites sont réalisés sur-mesure et totalement adaptés à vos besoins.



Pour les associations et les petites entreprises nous proposons un CMS clé en main à 2 000 euros avec un design personnalisé, des pages éditables, un blog, un formulaire de contact, des évènements ainsi que deux demies-journées d'accompagnement / formation pour votre page facebook et l'optimisation de votre référencement ou toutes autres questions.



N'hésitez pas à me contacter pour une demande de devis pour tous vos besoins web.



Mes compétences :

RubyOnRails

Gestion de projets

Commercial

Intégration

Experience utilisateur

Développeur

Benchmark

Cahier des charges