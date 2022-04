Franck BODÉNAN

20 ans d’expérience en agence de publicité, studio graphique de conception et de mise en page, imprimerie, sur Paris ainsi qu’en Bretagne m’ont permis de maîtriser la chaîne graphique, l’univers du papier et l’impression grand format. Je mets également cette expertise au service de sites Web que je conçois et réalise en partenariat avec un développeur.



J’ai eu l’occasion durant mon parcours de prendre en charge des budgets de communication traditionnels ainsi que l’organisation d’évènements pour des expositions ou des salons, ce qui me permet de proposer à mes clients une prestation complète, du conseil à la création puis la réalisation et enfin le suivi de production de leurs supports de communication : Logos, plaquettes, affiches, brochures, flyers, site internet, événementiel, etc.



Mes compétences :

Créatif

Formateur

Relation clients

Suivi de projet

Maitrise de l'outil informatique

Encadrement d'équipe

Organisation et stratégie

Réactivité et sens de l'organisation

Organisé