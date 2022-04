Franck BOMPARD

Professeur de maintenance des véhicules et des matériels depuis 2001, je souhaite réorienter ma carrière vers le monde de la gestion de maintenance des véhicules roulants.

Afin de remplir cette tâche, je m’appuyerai sur mon sens de l’organisation et sur l’autonomie que j’ai sue développer au travers de mes précédentes expériences professionnelles. De plus, j’utiliserai mes compétences techniques aussi bien théoriques que pratiques visant les différentes énergies qui incarnent les matériels.

Mon objectif pour ce poste, est d’optimiser la gestion des matériels à moteur afin d’en réduire leurs coûts d’exploitation tout en gardant une logique d’utilisation optimale.

Enfin, je pense détenir des qualités quand à la gestion humaine d’une équipe et donc transférer ces compétences vers ce type de poste.



Mes compétences :

Animation

Esprit d'équipe

Formation

Gestion de Parc

Maintenance

Mécanique

Organisation

Technique