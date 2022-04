Franck BONELLI

Mon parcours de la restauration traditionnelle, à la restauration événementielle puis à la restauration de collectivité m'a permis d'acquérir des compétences très étendues de ces métiers passionnants.



J'ai enrichi ce parcours en restauration par une expérience très riche dans le domaine du Facility Management lors de la reprise par Compass Group du site Genevois de P&G. Après une phase de Due Deligence, j'ai repris les activités dans un dizaines de métiers : accueil, nettoyage, gestion espaces verts, shipping, dock, courrier, gestion des évènements et espaces conférences, déménagements, gestion des déchets, supervision contrat distributeur café et kiosque, copieurs (36000 M2 de bureaux, salles de conférences et Business Center, 1600 collaborateurs sur site) avec environ 45 collaborateurs. J'ai également supervisé la mise en place des procédures MSST(consignes, formation, suivi) pour les collaborateurs et sous-traitant. J'étais en charge de la supervision des sites de Zurich, Bâle et Fribourg)



Mes compétences :

Gestion analytique

restauration

Restauration rapide

Veille