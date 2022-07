Michel DECROIX

Nous apportons une vision globale sur l'environnement socio-économique qui influe sur la viabilité d'un projet et les diverses compétences qui doivent être réunies pour sa mise en œuvre.



Société spécialisée dans le développement de chiffre daffaires B to B, le développement foncier et la mise en place opérationnelle au service des promoteurs, gestionnaires et investisseurs. La valeur ajoutée de Mars Consulting est sa position transversale du processus de montage dun dossier de développement.



Notre mission:

ACCOMPAGNER votre Developpement, PILOTER vos Projets à vos côtés.





Mes compétences :

Défiscalisation

Bien être

Loisirs

Hôtellerie

Golf