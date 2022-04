Franck BONNY

17 années dans les métiers de l’informatique (SAP) et de la Finance/Comptabilité, m’ont permis de bâtir une expérience humaine et professionnelle riche avec des missions réalisées au sein des grandes entreprises basées en France ou dans le monde, à travers des projets à dimensions internationales.



Les avancées technologiques et les besoins d’évolutions des différents processus métiers de la finance et de la comptabilité, m’ont ouvert la voie de l'aventure «entrepreneuriale».



XpanS est une société d’édition logiciel spécialisée dans la gestion dématérialisée des dépenses professionnelles. Nos produits sont développés pour un accès via plateforme web et mobiles (IOS, ANDROID, …).



Toujours à l’écoute des opportunités "Business", n’hésitez à prendre contact avec moi si besoin.



Mes compétences :

finances

réseau

SAP

informatique

Développement logiciel

Mobile

Android

Apple iOS

Saas

Business management

Business development

Gestion de projet