Franck BONY

Bonjour,



Je possède près de 17 ans d'expérience au sein de différents Systèmes d'informations, que ce soit en Maitrise d'œuvre ou en Maitrise d'ouvrage dans le cadre de missions de SSII.



Je suis coutumier des pratiques CMMI 2 de gestion de projets et de la méthodologie Merise.



Je dispose d'une solide expérience dans la gestion de projets de type intégration de progiciel ou d'ERP ainsi que la gestion de maintenance applicative avec ou sans TMA.

J'ai pratiqué différentes technologies, que ce soit du grand système(CICS,Cobol,sql,db2..) jusqu'au SI de type client/serveur avec technologies webs Java,j2EE,.net ou les deux réunies.



Actuellement mon secteur de prédilection est la banque mais je suis ouvert à d'autres domaines..



Mes aspirations à moyen terme se portent sur des postes de Direction de Projet avec encadrement d'équipes de plus grandes ampleurs.



Mon parcours professionnel est passé par différents stades...



Mes débuts d'Ingénieur d'étude en ME :

- Crédit immobilier(avant vente, commercial,marketing,scoring..)

- Pharmaceutique avec la gestion des visiteurs médicaux

- L'affacturage (Gestion de projet)



Puis à mi chemin Pilote ou Chef de projet MO/ME :

- Assistance MO projet transverse

- Pilote MO dans les domaines Valeur mobilières et Recouvrement

- Chef de projet OI dans le secteur du financement immobillier

- Pilote MO dans groupe de travail dans le cadre d'une fusion

- Pilote MO/ME dans le cadre d'un programme de fidélité bancaire



En ce moment :

- Chef de Projets Informatique à la Banque de France depuis presque 4 ans.



Au plaisir de vous rencontrer...



Mes compétences :

SQL

Oracle

Management

Gestion de projet

Chef de projet

Logistique

Coordination

MOE

MOA

Marketing

Oracle Application

Encadrement

Direction de projet

Conseil

Pmo