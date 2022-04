Franck BOSCHETTI

Développement et encadrement commercial.



Responsable de la Mise en place du Produits XB en région Rhône-Alpes

( LYON- COURCHEVEL-MEGEVE ...) et de leurs événements.



Fort de mon parcours et des nombreux objectifs atteints, j'ai acquis, auprès des grands groupes pour lesquels j'ai exercé, une stratégie marketing et commerciale rigoureuse, novatrice et toujours plus à l'écoute du client. Possédant un goût prononcé pour les défis et ayant la volonté de redynamiser ma carrière.



Mes compétences en communication :



- La communication externe : relations avec les médias,

conception, rédaction, diffusion des communiqués de presse. Administration du

contenu du site web. Organisation, et coordination des projets événementiels.



La communication interne : Concevoir, et mettre à jour les documents internes :

catalogues, plaquettes, journaux internes. Réaliser et mettre en place les

documents de présentation destinés aux séminaires.





Grâce à mon bon niveau d’anglais et à un sens relationnel très développé, j'ai

également pu être en charge de certains échanges internationaux.



Ma forte adaptabilité, mon sens de l'initiative et mon intégrité seront pour

vous, je l'espère, des qualités décisives. C'est avec plaisir que je vous

exposerai les motivations qui m'animent à l'occasion d'un prochain entretien à

votre convenance.







Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie

d'agréer, mes meilleures salutations.



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Marketing

Média

Presse