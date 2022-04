Aurélie CLAUDEL

Changement de vie professionnelle depuis 2010 : étude d'assistante de service social à l'ETS Rabelais et poste d'assistante sociale du travail en interentreprises depuis Septembre 2013.

J'accompagne les salariés de grandes ou petites entreprises dans leurs démarches liées à la vie personnelle ou professionnelle. J'ai beaucoup de suivis en lien avec la santé au travail, le handicap et la prévention des rps. A long terme, j'aimerais m'orienter vers le conseil, sur le thème de la prévention des RPS et de la QVT !! A voir...



Mes compétences :

Ecoute

Organisation

Psychologie

Rigueur

Microsoft Excel

Internet