Finissant une formation longue d'assistanat de production cinéma et télévision, je suis à la recherche d'un poste d'assistant production. Je vous propose à cet effet mes compétences, mais aussi ma bonne humeur communicative, pour renforcer vos activités de production sur cette période.



D'origine chinoise, je vis en France depuis 2001 et j'ai cette double culture à cœur. Forte d'une expérience dans le tournage et la distribution, je souhaite me professionnaliser dans le secteur de la production.



Ma formation initiale et mes expériences professionnelles ont bien confirmé mon aptitude à assumer des responsabilités. Étant de nature organisée, rigoureuse et volontaire, je mettrais tout en œuvre afin de contribuer efficacement dans le développement et l’aboutissement de vos projets.



Je suis – au risque de me répéter – en permanence de bonne humeur, ce qui ne m'empêche aucunement d'être rigoureuse, motivée et d'avoir le sens des responsabilités, ce dont mon profil saura j'espère vous convaincre.



Je reste à votre disposition pour un entretien à votre guise.



Mes compétences :

Montage vidéo

Story Board

Office

Autonomie

Rigueur

Organisation