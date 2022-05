J'ai une expérience de plus de 8 ans en tant que Chef de Produit / Responsable Sourcing dans des groupes présents internationalement dans le textile. Je sais transformer des besoins du marché en gamme de produits et assurer le développement des produits en collaborant avec les fournisseurs internationaux et les différentes équipes (Direction d'Achat, Équipe technique, Marketing, Logistique).

Le fait d'être trilingue français/anglais/chinois m'a toujours permis de m'intégrer facilement au sein des équipes et de négocier efficacement avec les fournisseurs internationaux.