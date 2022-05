Etudiante autonome et dynamique, actuellement en 2ème année de master à l’INSEEC Ecole de Commerce de Bordeaux en « Marketing, communication et stratégies commerciales ».



Actuellement cherche un stage de fin d’étude dans le marketing et communication, à partir d’avril jusqu’à août 2015 en temps plein dure 5 mois, le lieu de travail privilégié à paris.



Les entreprises qui ont des projets liés avec la Chine sont très appréciés



Mes compétences :

Sketchup

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Corel Draw Suite

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator