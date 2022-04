Franck BOUDIGNON

De formation comptable et financière (DEUG SCIENCES ECONOMIQUES + ESC PAU promo 1997), j'ai occupé un poste de comptable en cabinet avant de rejoindre un éditeur de progiciels de gestion (CCMX) pour y occuper un poste de consultant fonctionnel.

Par la suite, une expérience de 4 ans chez CAPGEMINI ERNST & YOUNG m'a permis de découvrir le monde SAP en tant que consultant fonctionnel SAP FI-CO .

Durant 3 ans, j'ai été responsable d'une équipe de 10 personnes dans le centre de compétences Européen SAP d'AIR LIQUIDE sur la partie Finance Controlling.

Depuis fin 2008, j'occupe le poste de Financial Controller au sein d'Air Liquide European Platforms & Services sur Paris La Défense. J'appréhende concrètement les problématiques budgétaires ainsi que les suivis d'investissements en reportant directement au DAF de l'entité.



Mes compétences :

AIR

Aviron

Contrôle de gestion

golf

Rugby

SAP

SAP FI

SAP FI CO