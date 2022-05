Louis ROUSSILLE

15 ans d'expérience dans la prestation informatique.

Commercial 3 ans dans une petite SSII. Création de LRI en 1997, vente au groupe Ares, et prise en charge du poste de directeur commercial de la branche Infogérance. Départ et création de 2RI en novembre 2004, rapprochement en 2009 du groupe Vital ou j' occupe le poste de Directeur commercial. De plus, je participe à la mise en place d'organisation d'évenements sportifs et gére différentes manifestations chaque année. enfin je parle un anglais courant.



Mes compétences :

Course à pied

golf

Informatique