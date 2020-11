Franck BOURDEAU

Améliorer la satisfaction du besoin Client

Respecter nos objectifs Sécurité Environnement



Tels sont nos objectifs communs



De formation Physique Chimie et spécialisé en Assurance Qualité, avec une expérience dans les industries mécaniques (fournisseurs de sociétés tels que Areva T & D, Siemens, groupe Safran, PSA) et chimiques (sites soumis à autorisation suivant la législation des installations classées, j'ai exercé les fonctions Production / Achats / Qualité et Logistique.



Mon adaptabilité, acquise dans des petites structures de PME, me permettent donc de vous proposer mes compétences pour nous permettre d'avancer dans la satisfaction client



Mes compétences :

Chimie

Logistique industrielle

Assurance Qualité

Gestion de production

Gestion des stocks

Management

Automobile

Gestion de projets

Mécanique

Planification

Environnement

Achats