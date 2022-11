Franck CHOMEL

Après avoir occupé différents postes chez Valeo (1993-1996) d’industrialisation de feux arrière (plasturgie) puis chez Guerlain (1996-1999) dans des fonctions de maintenance et de production, j'occupe actuellement le poste de directeur du développement industriel chez Poclain Hydraulics.

Entré en 1999 chez Poclain-Hydraulics, j'ai enrichi mon expérience en production, méthodes et transfert de production. Depuis 2001 j'ai été amené à travailler étroitement avec notre filiale tchèque. Ainsi, tout naturellement j'ai intégré cette entité en 2003 (Brno -République Tchèque), et en ai pris la direction et la gérance en novembre 2005. Après 5 ans d'expatriation j'ai créé la Direction Industrielle Europe moteurs, avec en responsabilité opérationnelle directe un effectif de 450 personnes réparties sur 3 sites (2 en France et 1 en République Tchèque). Actuellement en charge du développement industriel pour l'ensemble des sites du Groupe (8 sites sur 3 continents), j'assure le développement stratégique des produits/process et leurs affectations sur les différents sites en étroite collaboration avec les BE. J'ai également piloté le développement industriel de notre usine en Inde.



Langues:

Francais, Anglais, Tchèque Courant

Allemand à réactualiser



