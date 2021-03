Les nouvelles technologies m'ont toujours attirées, surtout grâce aux tous premiers produits Apple qui me faisaient rêver tout comme l'Internet. En 2005, je saisis une reconversion dans la création web multimédia et valide une licence de développeur en 2011, après ma formation et mon parcours de commercial durant quinze ans, aux services de clients dans l'immobilier, l'informatique, l'Internet et télécom data d'entreprise.



Treize ans de projets passionnants dédiés à la création de fortes valeurs ajoutées pour des produits, des services et des marques. Graphiste pao, puis webmaster, développeur web front-end, vidéo multimédia et responsable de projet, présenté sur mon site portfolio : https://webtuto.fr.



Curieux de tout, des tendances, polyvalent, je m'adapte et m'organise en mode agile avec Wimi Teamwork : l'outils de gestion de projets collaboratif qui booste le flux de travail d'une équipe de façon efficace. J'ai recréé sa base de connaissances en mai 2019, intégrant plus 110 articles avec gifs animés et vidéos de démonstrations.



Vingt ans d'informatique sur mac OS* et Windows, je cherche un poste de responsable de projet digital, designer multimédia créatif ou community manager, idéalement en entreprise sur le 06, ou avec télétravail possible, voir freelance.

Créativement votre ...



* Mon préféré.

"Tout devient possible lorsqu'on exerce son métier avec passion .. "



Franck Cord'homme

Mobile : +33(0) 6 60 599 371

Email : fc@webtuto.fr

Web : https://WebTuto.fr



Mes compétences :

PHP 5

MySQL

JQuery

CodeIgniter framework

CSS 3

HTML 5

Webmarketing

Gestion de projet web

User interface design

Référencement naturel

Développement commercial

Veille concurrentielle

Web design

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

Ubuntu

Linux

Création de site web

Adobe Creative Suite

Microsoft Windows

Mac OS X

WAMP

Prestashop

Joomla

Drupal

Wordpress

Prototypage

Responsive Design

Community management

UML

Gestion de projet

Divi Builder

CodeIgniter

AFFINITY Photo Designer Publisher