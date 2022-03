Franck DESCAMPS

Depuis 26 ans, par le biais de différentes fonctions dans l'entreprise, j’ai pu acquérir une expérience suffisamment significative me permettant de remplir une fonction transverse et de prendre en charge l'ensemble de la production informatique du client (infrastructure matérielle et logicielle - méthodes et outils)

J’encadre une équipe de 15 personnes (exploitants, ingénieurs réseaux, systèmes, DBA) et contrôle l'efficacité des réalisations et des prestations des sous-traitants.



Mes principes personnels - Organisation, Rigueur, Méthode, Esprit d’équipe, Sens de la communication - appliqués à la mission confiée me permettent de la réussir au mieux.





Mes compétences :

Coordinateur technique

Qualité

Reporting

Technique