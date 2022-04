Gilles ROLIN

Prestataire de service en informatique depuis 2002, j'ai pu évoluer au sein de grands comptes de la métropole Lilloise.

Ces expériences professionnelles m'ont amener à travailler avec des pays étranger (Pays de l'Est essentiellement), a m'adapter a d'autres cultures et améliorer ma communication en anglais. J'aime travailler en équipe et partager mes compétences.



Mes compétences :

Administration AS400

SQL

Unix

Windows

TOMCAT

TWS

CLP

Shell

Packauto Sopra

Opcon Xps