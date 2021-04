Franck FORNARINI

Responsable, au niveau du bureau d'étude, des développements des capteurs de vitesse pour les moteurs et boîte de vitesse (Vilebrequin, Arbre à came, pignons boîte de vitesse...), je pilote une équipe de projeteurs et suis garant du respect des planning et de la conception. Avec 14 ans d'expérience au sein d'Electricfil, j'ai acquis une grande expérience dans le développement des projets et des pièces plastiques.



Compétences Informatique

- Général : Microsoft Office.

- Spécifiques BE : EUCLID (CAO), Pro/Engineer Wildfire 2 et 4(CAO), CeTol 6 sigma version 7.2 et 8.1 (Chaînes de cotes liées à la CAO), Pro/Mechanica (calcul d’élément fini), PasticAdvisor (simulation de processus d’injection)

- Gestion de données techniques : INTRALINK(pour la CAO), MOVEX.



Formations complémentaires

- Cotation ISO, définition géométrique des éléments et mise en place des chaînes de cotes (centre de formation AFNOR)

- Outils Qualité AMDEC, 5 why, Brainstorming.



Mes compétences :

Pro/Engineer

CAO

Automobile

Industrie

Cotation ISO

AMDEC

Cotation fonctionnelle

5 S

Pièces injectées