Franck GASTINOIS

PRESTATAIRE ACHATS PROJETS



Contribuer à lamélioration de la performance de votre fonction Achat.

(Financier, avantages concurrentiels, processus et compétences)



Master en Management stratégique des Achats (DESMA IAE Grenoble) 2006

ESAP CDAF 2000

Ecole Supérieure du Bois 1991





Mes compétences :

- 20 années dexpérience du management de projets achat dans le secteur industriel.

- Maîtrise des outils de management des ressources externes

- Aptitude à communiquer et bon relationnel en milieu multiculturel

- Bonne compréhension des enjeux pour lEntreprise, et gestion des risques

- Expérience de conduite au changement

- 8 années dexpérience commerciale



Savoir-faire :



- Optimisation des coûts, délais et qualité, obtenir des avantages concurrentiels auprès du marché fournisseur.

- Propositions daméliorations du processus achat

- Analyse et amélioration dune fonction achat multisite (Centralisation/Décentralisation)

- Management et mise à niveau de ressources achats en pays low cost

- Adaptation des procédures int/ext afin dintégrer un portail e-management des achats

- Segmentation et optimisation des achats hors production





Mes références :



Equipementiers Automobile:

Arvin Meritor (Sully/Loire 45); Benteler Automotive (Migennes 89); Trèves (Reims 51); Tredin (Bursa Turquie); Visteon (Harnes 62); Jtekt (Lyon 69); Mécaplast (Izernore 01); Faurecia Innenraum Syst (Hagenbach D)

Sogefi Suspension France SAS (Guyancourt 78)



Constructeur Automobile: ARION Technologie Jv Exagon Motors/PSA ( Magny cours 58)



Equipementier aéronautique: Zodiac Seats France ( Issoudun 36)



Industrie Pharmaceutique: Merck Manufacturing Div. ( Hérouville St Clair 14 et Eragny) Achats indirects



Industrie Ferroviaire: Compin SA ( Evreux 28)



Défense / Ferroviaire: TEXELIS Power Transmission ( Limoges 86 )



Défense: NEXTER Munitions (La Chapelle st Ursin 18)





Depuis 2010 : Prestataire Achats ( External Senior Buyer)

2008/2010 : Consultant Achats Segula Consulting (pôle conseils et amélioration de la performance)

2001/2006 : Acheteur projets/famille emboutissage Benteler Automotive

1997/1999 : Ingénieur Commercial dans diverses entreprises du bois

1992/1996 : Acheteur Produits semi-finis Bois (Pays de lest ; Statut agent commercial)



Mes compétences :

SAP

Achats

Automobile

Optimisation panel fournisseurs

Achats Projets Programmes

OPEX /CAPEX

VA/VE Cost reduction

Aéronautique

Transport ferroviaire

Défense

Licence & Contrôle Export ( Défense)