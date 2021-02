Franck GOBAIN

Mon parcours professionnel ma permis dacquérir une polyvalence dans les métiers. En regard de mes compétences acquises je reste en mesure doccuper des fonctions multiples au sein dune entreprise, et ce, à tous les niveaux de responsabilité quils soient décisionnaire ou mise en œuvre.



Ce que japporterai à votre société : ma capacité danalyse et de synthèse notamment lors dimprévus, où lurgent demande un sens du concret et du pragmatisme, et où la décision doit se prendre en des délais contraints. Puissance de travail, je me montrerai à laise à traiter simultanément des dossiers complexes, mettant mes compétences au service de la performance.



Force de proposition, je mengagerai à vous proposer des initiatives judicieuses fondées sur un sens de lanticipation afin de répondre au mieux à vos objectifs, voire au-delà.

Méthodique, organisé et ayant un sens de lanticipation, je manage mes équipe en établissant des relations humaines de grandes qualités.





Mes compétences :

Budget

Dynamisme

Gestion du stress

Homme de terrain

Logistique

Opiniâtre

Optimisation

Organisation

Planification

Pragmatisme

Pugnace

sens de l'organisation

Transport

Transport et logistique

l'expérience

Suivi maintenance

Audit