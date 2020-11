Franck HELMLINGER

18 ans d'expérience dans l'immobilier dont 10 dans la promotion immobilière et 8 en agence. Je suis fondateur d'Akirimo (Switchim) et Akiriapps), agence conseil dans l'immobilier alternatif (achat ou investissement à plusieurs, partage d'espaces, multipropriété, échange définitif de maisons ou crédit vendeur) et application de rencontre immobilière avec l'échange définitif.

Spécialiste de la conduite dopérations immobilières et du développement d'activités, j'applique des solutions innovantes autour de l'habitat, le tourisme et les activités commerciales.



Akirimo - Switchim : www.switchim.fr & Akiriapps: www.akiriapps.com



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Business strategy

Développement commercial

Finance

Immobilier