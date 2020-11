Franck HEUGUES

Ingénieur d’affaire senior, compétence reconnue dans la vente de solutions d’infrastructures informatiques.

Orienté solutions, à même d’amener un centre de profits à ces objectifs de rentabilité.

Manager agile et gestionnaire rigoureux, capable d’orchestrer des activités dans un environnement complexe. Culture de la relation et de la communication, capable de mettre en exergue des bénéfices clients et partenaires.

Maîtrise des composantes du système d’information : architectures, matériels, progiciels, solutions applicatives. Spécialisation dans le domaine de la gestion de la donnée depuis près de 10 ans.



Mes compétences :

Virtualisation

Développement commercial

Saas

Cloud computing

Réseaux d'entreprises

Direction de centre de profits