Sébastien DELLEA

MES ATOUTS :



- Homme de terrain, autonome et appréciant travailler en équipe.

- Qualité du contact, à l’écoute d’autrui et aime convaincre.

- Prise de risque et de décisions adaptées au contexte.

- S’informer et analyser pour mieux former et informer.



MES COMPETENCES:



- Organiser mon activité en fonction des impératifs à respecter.

- Identifier, gérer positivement des conflits.

- Vendre des produits ou des services.

- Animer des réunions de travail.

- Evaluer des solutions, faire des choix, aider à prendre des décisions.

- Apporter efficacement mon expertise à d’autres.



Iot