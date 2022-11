Franck LAMURE

Fort d'une expérience de plus de 10 ans notamment en organisation et gestion informatique des flux logistiques, je suis désireux délargir mes compétences et de relever de nouveaux défis. .



Organisé, rigoureux, ayant une facilité dadaptation tant dans un travail individuel que collectif.

Les challenges sont sources de ma motivation.

La diversité de mon parcours montre ma facilité à apprendre, mais aussi un goût prononcé pour le relationnel. Ma motivation et mon ambition sont ma force



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Pilotage et organisation logistique e

Réglementation et organisation du transport

ITSM ==> EASY VISTA / GLPI / MASTER IT / Cegid / Sage