Franck PACHON

Test Leader & ingénieur V&V

Vérification des spécifications des logiciels à tester (Risk Based Testing, Geensoft Reqtify), vérification du code (Esterel Scade 6.2), rédaction du plan de test, des fiches de test (APTest Manager) et du planning (MS Project, Sciforma PSNext). Réalisation des tests : manuels, automatiques, d'intégration, unitaires, fonctionnels, de robustesse, de charge, d'endurance et de performance (JMeter, soapUI). Ouverture et suivi des anomalies éventuelles (CTS, bugzilla, Serena Dimensions). Analyse des résultats de test et des benchmarks pour la rédaction des rapports de synthèse.



Développement des outils de test : pondeuse d'appels temps réel pour tests automatiques de charge (hôte du Divaphone d'eServGlobal), de robustesse, d'endurance et de performance (langages C/C++, perl). Tests automatiques fonctionnels avecArray (python).



Développement d'outils d'analyse des tests : C/C++, perl, python, unix shell scripts (ksh/bash/awk), macro Excel & VBA.



Spécialités

Domaines : Télécoms, sûreté nucléaire.

Environnement UNIX : Solaris, Linux (Slackware, Ubuntu, Red Hat,...), TCP-IP.

Environnement Bases de données : IBM Informix, Oracle, SQL developer, MySQL.

Environnement TDM : SS7, INAP, ISUP, SUA.

Environnement NGN : SIP (VoIP), SIP-I, SIGTRAN.

Hardware : Sun Fire E250, Sun Fire X4200, Sun Fire X4270, PC, FERMA XF120, eSG MTM120, Interphase 5639L, ITP Cisco, MGTS.



Ingénieur Vérification & Validation

Rolls-Royce Civil Nuclear SAS

Ingénieur V&V logiciels d'arrêt automatique des réacteurs nucléaires (sûreté nucléaire EDF/AREVA VD3 1300 MW). Rédaction du plan de test fonctionnel, création des outils de test, mise au point des tests sur banc, validation des unités. Habilitation Electrique H0 B2V BR.



Ingénieur Télécoms - Lead tester

eServGlobal

Public Company; ESG; Telecommunications industry

June 2000 - September 2011 (11 years)

eServGlobal ex-Ferma ("Française d'Electronique et Recherche en Mathématiques Appliquées") à Meylan (Grenoble)

Développement C/C++/Python/VxML/Informix/Oracle - Protocoles ISUP (SS7), NGN (SIP,VoIP) - Risk Based Testing



Développeur

ASSTOR

Telecommunications industry

September 1999 - May 2000 (9 months)

ASSTOR à Meylan (Grenoble)

Développement Informix



Développeur

DATALP

Accounting industry

April 1998 - October 1998 (7 months)

DATALP à Thonon-les-Bains

Installation, configuration et maintenance réseau caisses enregistreuses Epson IR. Développements Visual Basic 5 et Access



Développeur

Division Equipements de DASSAULT Aviation (DED)

Aviation & Aerospace industry

April 1997 - August 1997 (5 months)

Division Equipements de DASSAULT Aviation (DED) à Argonay (Annecy)

Développement application Powerhouse avec une base RDB



Développeur (Caporal chef)

Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM)

Military industry

1993 - 1994 (1 year)

Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM) de Chamonix

Installation, configuration et maintenance réseau Windows et développement Informix 1.0



Développeur

SALOMON

Sports industry

1992 - 1993 (1 year)

SALOMON à Metz-Tessy (Annecy)

Programmation en COBOL, PRO-COBOL Oracle, C et PRO-C Oracle (Oracle 6)



Université de Bourgogne

Bac+5, Informatique

1996 - 1997

Activities and Societies: Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Bases de Données Orientées Objet et Intelligence Artificielle (BDD-IA)



Université de Savoie

Bac+4, Informatique

1995 - 1996

Activities and Societies: Maîtrise d’informatique en Génie Logiciel



Université de Savoie

Bac+3, Informatique

1994 - 1995

Activities and Societies: Licence d’informatique en Génie Logiciel



Université de Bourgogne

Bac+3, Informatique

1992 - 1993

Activities and Societies: Post-DUT - Diplôme d’Informatique Approfondie à Destination du Monde de l’Entreprise (DIADEME)



Université de Bourgogne

Bac+2, Informatique

1990 - 1992

Activities and Societies: Diplôme Universita



Mes compétences :

Informatique

Oracle

Gestion de projet

Tests unitaires, de validation, de charge