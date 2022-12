Nicolas BLONDET

Expert des méthodes de delivery et du reporting projet, je suis un manager opérationnel capable de piloter des portefeuilles projets, la relation client, les fournisseurs et la coordination d'équipes.

Mon objectif professionnel est de m'appuyer sur mon expérience et ma personnalité fédératrice pour optimiser le rendu opérationnel des prestations et pour donner de la visibilité sur l'activité des équipes opérationnelles aux équipes dirigeantes.



Mes mots-clés: Polyvalence, Pragmatisme et bien sûr: Opérationnel !