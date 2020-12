Franck PELÉ

Créateur et auteur du blog "En voiture Simone" ( www.envoituresimone.fr) récompensé aux Golden Blog Awards, je développe un projet d'adaptation télé avec RR3 Films. Les nombreuses retombées médiatiques (France 2, Radio France, divers éditeurs) et une grande communauté de lecteurs et fans sur les réseaux sociaux (plus de 7000 fans sur la page Facebook et plus de 140.000 pages vues sur le blog) m'invitent à donner une vie télévisuelle à l'héroïne de mes écrits. En attendant de voir grandir ce projet, je suis disponible immédiatement pour toute mission qui requiert un sens particulier de la communication, une rigueur et une précision à l'endroit de la rédaction et un esprit créatif pour donner un nouvel élan à l'expression de vos projets.



Mes compétences :

Chanteur

Communication

Musique

Audiovisuel

Artiste

Production

Internet

Commercial

Auteur