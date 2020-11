"Sans changement il n'est pas de progrès possible"

"C'est au contact d'autrui que l'homme apprend ce qu'il sait"

"La perfection d'une pendule n'est pas d'aller plus vite mais d'être bien réglée"



Mes valeurs, ma polyvalence et mes expériences dans le contrôle de gestion corporate ou industriel sont des atouts pour une entreprise cherchant une rentabilité immédiate de son collaborateur. A chaque nouvelle mission je suis confronté à des différences qui m'obligent à me remettre à chaque fois en cause, à réévaluer mes certitudes, à relever de nouveaux défis tout en ayant comme objectif l'amélioration de la performance de mon entreprise.



Je pense être un véritable "business partner" pour les opérationnels (commerciaux, marketing, comptabilité,.. ) comme pour ma direction.



Rapidement opérationnel dans votre entreprise pour un CDD ou Interim ou portage (management de transition). Familier des remplacements rapides.



Disponible immédiatement: fraouljourde@gmail.com Mobile: 06 64 00 41 19

Collaboration avec les cabinets: Mazar (Paris) -Lincoln (Paris) ,Arthur Hunt (Paris) - Nim Europe (Paris) - Hays France (Paris) - Robert Half (Versailles)

https://www.linkedin.com/in/franck-raoul-jourde-1b948195/



Contrôleur de gestion confirmé:Management de transition, gestion, comptabilité, finance dans des secteurs diversifiés et sur sites de production ou sur siège. Expérience nationale et internationale. Grand groupe (Stallergenes Greer, Eramet, Eaton, Johnson & Johnson, Linxens) ou PME (Excella). ERP: SAP BI, BW, BO, Hypérion, Encore,..



Mes compétences du contrôle de gestion Corporate ou industrie sont variées et pragmatiques (liste non exhaustive):



Elaborer et réviser le budget (forecasts- reprévisions),

Analyser les variances entre budget et réel avec actions correctives,

Analyse des coûts de productions (KPI)

Analyser les ventes et les marges (sales bridges, effet prix et volume,...)

Suivi du cash flow, de la trésorerie (BFR)

Elaborer des tableaux de bord dactivité