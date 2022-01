Franck REKAÏ

Créer un site de A à Z, mettre à jour des contenus, mettre en place des campagnes de marketing automation, optimiser des architectures de conversion, améliorer le design de pages et d'emailings, générer des KPI clairs et parlants afin d’optimiser sa stratégie web, c'est mon travail depuis maintenant une vingtaine d'années,

essentiellement en agence web et directement chez des clients.



Mes compétences :

Html

Webdesign

Référencement

Réseaux sociaux

ergonomie

Web analytics

Rédaction web

Webmaster

Email marketing

Webmarketing