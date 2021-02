Franck RENGER

Passionné de technologie et d'innovations, dans un environnement agile et multi-culturel:

- Devices mobiles: smart phones et tablettes

- Vidéo numérique et services multimédias "quadruple play" IMS/SIP (Internet, IP TV, télécoms fixes & mobiles)

- Coeur de réseau télécom (OSS/BSS, facturation)

- Smart Grid



En formation MBA à la Warwick Business School, University of Warwick (en temps partiel)



Mes compétences :

IMS

Innovation

Management

Marketing

Marketing produit

MPEG

Multimedia

NGN

PROGRAMME

Programme Management

Telecom

Video

VoIP