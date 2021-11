Franck ROLLING

Actuellement :

Gérant associé chez SARL CAR ADDICT IMPORT

Société de courtage automobile

Spécialisé de l'importation de véhicules dans l'Union Européenne, recherches personnalisées, nous garantissons les meilleurs prix de courtage sur le marché / Livraison dans toute la France



https://www.facebook.com/Caraddictimport



siège social : 3 rue Maurice Koechlin

67500 Haguenau

info@caraddictimport.fr

07 58 20 24 59







Associé chez Padel & Foot

Centre sportif avec 3 terrains de Padel et 2 terrains de foot à 5

11 avenue de l'Energie

67800 Bischheim

03 88 16 10 10



_______________



Ancien footballeur professionnel pendant 14 ans (en France, Ecosse, Angleterre, Autriche et Grèce)



Fondateur de l'association GOLFOOT en 2013 qui regroupe des anciens joueurs de foot professionnels passionnés de golf.

Association GOLFOOT : rencontre du golf et du foot. L'objectif est d'organiser des compétitions de golf au profit d'actions caritatives liées au sport et à l'enfance.

L'association est rattachée à GOFUS* (Golf Fussball) qui a été créée en 2001 en Allemagne.

Depuis GOFUS s'est développée en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, en Espagne et en France.

A ce jour, l'association compte plus de 700 membres, de Franz Beckenbauer à Ruud Gullit, GOLFOOT et devient le plus grand réseau d'anciens joueurs de foot professionnels en Europe passionnés de golf.



En juin 2013, lancement de GOLFOOT avec son Président Frédéric Déhu, ancien international :

FRANCE vs ALLEMAGNE avec Alain Boghossian, Frank Leboeuf, Laurent Robert, Stéphane Porato, Daniel Moreira, Jérôme Alonzo, Philippe Jeannol, Bruno Cheyrou, Eric Roy, Didier Six, Romarin Billong

Sur le magnifique parcours de golf du Kempferhof , près de Strasbourg , l'année des 50 ans d'amitiés entre la France et l'Allemagne.

Pro-AM avec Soirée de Gala / Match play

Video de l'événement : http://www.youtube.com/watch?v=SWh3ZOKCqyg



Golfoot organisa plusieurs dates en France

suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Golfoot/359537580830286?ref=hl



et sur :Array



*L'association Gofus a financé plus de 400 terrains sports des les quartiers défavorisés avec son programme "PLATZ DA".Array

www.gofus.de