Franck RUARD

Issu d'une formation technique (GEII option électronique), je me suis épanoui aux travers de différents projets tant dans l'acoustique, les vibrations, l'informatique que les nouvelles technologies NTIC (GSM, TNT, WiFi...). Je réalisais des chantiers de la conception à la mise en fonctionnement. Puis, je me suis orienté, voilà une dizaine d'année, vers le commercial qui me passionnait. Cette reconversion et les expériences associées viennent d'être validées par un master 2 en stratégie commerciale et marketing des entreprises.

J'ai accompagné les collectivités locales à mettre en place les outils nécessaires à la résorption de la fracture numérique. J'ai également permis aux opérateurs de téléphonie mobile de s'implanter sur des zones rurales. J'ai recruté et encadré des équipes pour permettre le bon développement du numérique.

Dernièrement, j'intervenais auprès des collectivités et auprès des citoyens pour les aider à passer à la télévision numérique. Mon intervention lors de réunions permettait au public non initié de comprendre l'intérêt du numérique.Et puis ma carrière prend un nouvel essor et une nouvelle orientation. Depuis tout petit, je baignais dans le domaine viticole et de père en fils, l'exploitation se transmet. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une entreprise, LUGVINUM, dédiée à ce domaine et plus exactement à la vente de vin, spiritueux et champagne haut de gamme en France mais surtout à l'export. Après cet intermède vinicole, je me replonge dans les collectivités et les NTIC (Wifi et Wimax) pour accompagner le Département de l'Isère dans sa résorption de la fracture numérique. La mise en place d'un réseau THD Radio dans l'attente de la fibre optique nécessite beaucoup de pédagogie afin de permettre la valorisation de ce dernier.



Mes compétences :

Management

Commercial

Diplomatie et sens critiq

Ressources humaines

Entrepreneur

Marketing

Télécoms

Audiovisuel

Nouvelles technologies

Directeur commercial

Viticulture

Sport

Réseaux

Consultant

Business