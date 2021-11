Franck SANTANGELO

Les spécialistes du l'entretien, de l'embellissement et du traitements des terrasses / parquets et bardages bois / façades, en Nouvelle-Aquitaine et Landes.



L'enseigne ANEB - Aquitaine Nettoyage Expert Bois, est composée de 3 entités, ANEB Services, ANEB Pro implantées sur le bassin d'Arcachon et Nord Landes, ainsi qu' ANEB Bordeaux implantée sur Bordeaux CUB, Libournais et Médoc.



ANEB Pro et ANEB Bordeaux sont des sociétés qui s'adressent aux professionnels (Syndics, CHR, campings, professionnels de la construction, ...), ainsi qu'aux particuliers. Ces structures sont spécialisées dans le nettoyage, l'entretien et l'embellissement des terrasses, parquets, bardages , façades, ainsi que de tous sols techniques en intérieur et extérieur.



ANEB Services est une société de services à la personne pour les particuliers, dans le cadre de leur habitation principale. Cette structure est spécialisée dans le nettoyage, la rénovation et l'entretien des terrasses bois, et sols techniques en intérieur et extérieur. Elle permet de faire bénéficier à ses clients de réduction ou de crédit d'impôt*.

(*Sous réserve d'éligibilité)



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction générale

Création d'entreprise