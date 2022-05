Franco MAIULLARI

Fondateur de Maiullari Consulting & Services



Après plusieurs expériences professionnelles positives en tant que salarié, jai créé en 2008 ma propre société de conseils et de services.



Promoteur d'un libéralisme éthique, je pense que les notions d'entreprise citoyenne, de développement durable, d'investissement responsable et solidaire et de commerce équitable, annoncent l'émergence d'un tournant significatif dans l'économie mondiale comme dans les modes de consommation.



Exercice d'un mandat politique communal (4 ans)



Officier de milice



Affiliations :



ACI Monaco, AGBD, Amnesty International, ArtCo, ASME, Avaaz, BIS, CBHL, Cercle des dirigeants d'entreprises, Europa Nostra, Fédération européenne de l'innovation environnementale et sociale, Forum des archivistes genevois, Genève Place Financière, GRECE, Licra, Ligue suisse contre le cancer, PNOS, Pro libertate, SIGEV, UIPF.



Distinction honorifique :



Officier de l'Ordre du Mérite / Pro libertate



Mes compétences :



Archivistique

Finance

Immobilier

Bibliothéconomie

Gestion documentaire

Trading

Gestion de patrimoine

Recherche de fonds

Capital-investissement

Art contemporain