François ALCARAZ

Transformer les idées en projets et services de qualité, spécifiés et pilotés avec précision, est le Graal de toutes entreprises. Cependant entre le rêve et la réalité, il y a un gouffre qui nécessite un bon chef d'orchestre et traducteur des besoins.

Heureusement, riche de mes 10 ans d'expérience dans le développement et 2 ans en chefferie de projets dans des secteurs très variés (banque, RH, e-commerce...), la gestion de projets devient simple et plaisante en ayant à cœur ces 4 valeurs AGILES :

- l'importance aux individus et leurs interactions

- un logiciel fonctionnel plutôt quune documentation exhaustive

- la collaboration étroite avec les clients

- ladaptation au changement



Cest ce que japporte aux entreprises par mon accompagnement projet qui mêle agilité et coaching. A la fin de notre collaboration, ils ne craignent plus jamais d'évoluer avec leur époque et aux nouvelles techno. car ils ont enfin repris le contrôle de leur transformation digitale.



Ma vision de l'avenir ? Rejoindre vos équipes pour de beaux projets ambitieux et éco-responsables.